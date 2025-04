Sara Campanella, Stefano Argentino in cella: “Molto provato, vuole morire”

Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio di Sara Campanella, non si alimenta né si idrata da quattro giorni, manifestando volontà di morire, secondo quanto riferito dal suo avvocato Stefano Andolina. Argentino ha confessato di aver accoltellato la studentessa 22enne a Messina. L’incontro tra il legale e il suo assistito è stato descritto come difficile, con Argentino in stato di shock e molto riservato. La mamma di Stefano, Daniela Santoro, ha presentato dichiarazioni spontanee ai carabinieri in merito all’omicidio, sottolineando il suo desiderio di ricostruire la verità.

Dopo il delitto, Stefano aveva contattato la madre, esprimendo la sua intenzione di suicidarsi. In seguito, Daniela e il marito sono corsi a Messina non per aiutarlo a fuggire, ma per salvarlo. Durante il viaggio, la madre l’ha tenuto al telefono, pregando affinché non compisse atti estremi. Solo pochi minuti prima di giungere a Noto, Stefano ha confessato l’omicidio. Dopo l’arrivo, la madre ha deciso di allontanarsi brevemente per tutelare il figlio maggiore, lasciando un messaggio per spiegare la situazione.

Stefano aveva accennato alla madre di una “simpatia reciproca” per Sara, descrivendola come una ragazza bella e solare, senza però mai affermare di essere stati fidanzati. La madre di Stefano è distrutta dal dolore per la perdita di Sara e per le conseguenze che ha avuto sulla vita della sua famiglia. Argentino, descritto come introverso e buono, continua a vivere un profondo senso di colpa per quanto accaduto.