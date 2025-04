Sara Campanella, la bara bianca al funerale della studentessa assassinata

È arrivato nella chiesa San Giovanni Battista, a Misilmeri, il feretro di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa a Messina da un collega. La bara bianca, dopo aver preso partire dalla chiesa delle Anime Sante, dove era stata allestita la camera ardente, è stata portata a spalla da amici che indossavano magliette con la scritta ‘Mi amo troppo per stare con chiunque’, una frase postata dalla 22enne sui social, e ‘No alla violenza’.

La chiesa era gremita, incapace di contenere tutte le persone accorse per porgere l’ultimo saluto a Sara. Durante i funerali, presieduti dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, si è respirato un clima di dolore e solidarietà. Gli amici e i familiari della giovane hanno condiviso il loro cordoglio, ricordando la vita e il sorriso di Sara, colpita nel fiore degli anni da un atto di violenza inaccettabile.

La cerimonia è stata un momento di riflessione su temi come la violenza di genere e la necessità di una cultura del rispetto, elementi che sono emersi con forza durante gli interventi. I presenti hanno espresso la loro ferma condanna verso ogni forma di violenza, sottolineando l’importanza di promuovere relazioni sane e rispettose.

Il tragico evento ha suscitato reazioni di sdegno e anche richieste di maggiore sicurezza per le donne. Sara era un esempio per molti, e il suo ricordo continua a vivere nel cuore di chi l’ha amata. La comunità si è unita per sostenere la famiglia di Sara in questo momento di grande dolore, portando un messaggio di speranza e cambiamento.