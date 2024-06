Sara Affi Fella di Uomini e Donne si è sposata: video del matrimonio

Protagonista di Temptation Island e tronista di Uomini e Donne, per molto tempo Sara Affi Fella è stata al centro del gossip, ma ormai sono passati sei anni dalla bufera che l’ha travolta. Quel periodo buio adesso è solo un lontano ricordo, l’ex tronista ha un compagno (Francesco Fedato, ex calciatore della Vis Pesaro) e da lui ha avuto il piccolo Tommaso. Ieri pomeriggio Sara Affi Fella e Francesco si sono sposati e poco fa la 28enne ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram: “Finalmente il nostro sì“.

“Dopo la bufera, mi sono ritrovata a dormire nel letto con mia madre e mio padre. Ogni cosa che è successa purtroppo si è riversata sulla mia famiglia. Loro non c’entravano nulla. Ad oggi, però, la cosa importante è che ci siamo uniti ancora più di prima. In quel periodo avevo perso diversi chili, ma non voglio dire quanti. Avevo un estremo bisogno di aiuto e per questo mi sono affidata a una nutrizionista, che mi spronasse così a mangiare bene. Quindi ho seguito una dieta appropriata e per fortuna ho ripreso i miei chili.

Mi sono rivolta ad uno psicologo. Ho fatto varie sedute che mi hanno spinta a capire e a ridimensionare ciò che era accaduto. Ero convinta e temevo che non ci fosse rimedio: invece c’è sempre una soluzione a tutto. Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa. Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti. Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un’opportunità”.