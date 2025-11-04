Sapori Tradizionali del Lazio: Un Viaggio Gastronomico

Sabato 8 e domenica 9 novembre, dalle ore 10 alle 17, il VI Municipio di Roma ospiterà l’evento “Sapori di ieri, mani di domani – Tradizione e qualità al Parco Calimera”. L’iniziativa, gratuita e organizzata da H2O Eventi, mira a connettere cultura, cibo e comunità, valorizzando le eccellenze agroalimentari del Lazio, specialmente nei quartieri periferici.

Il parco si trasformerà in un luogo di incontro e scoperta, dove tradizione e innovazione si incontrano. Sarà allestito un percorso enogastronomico che presenterà prodotti DOP, IGP e biologici, come il Pecorino Romano, l’Olio della Sabina e la Porchetta di Ariccia. L’allestimento, sostenibile e scenografico, utilizzerà materiali naturali per accompagnare i visitatori in questo viaggio sensoriale.

Al centro dell’evento ci sarà il Mercatino dei Prodotti Locali, con degustazioni gratuite e laboratori di cucina dal vivo. Questi laboratori vedranno la partecipazione di anziani del territorio e studenti delle scuole alberghiere, impegnati nella preparazione di piatti tipici come l’amatriciana e la gricia. Un’opportunità per trasmettere saperi e ricette della tradizione culinaria.

Durante le due giornate si realizzerà anche la raccolta video “Voci della terra”, con testimonianze di cuochi e cittadini legate al cibo e alla vita rurale. La manifestazione culminerà domenica con la “Festa del Gusto Calimera”, che comprenderà show cooking e presentazioni di piatti.

“Sapori di ieri, mani di domani” promuove la filiera corta e il consumo consapevole, cercando di rendere accessibili le eccellenze regionali all’interno dei contesti urbani. L’iniziativa sottolinea che una sana alimentazione è fondamentale per il benessere fisico e la pratica sportiva, unendo l’amore per il cibo genuino a uno stile di vita attivo e consapevole.