Sapori e Jazz: Esperienze Culinarie a Spirit de Milan

Nel cuore del quartiere Bovisa sorge lo Spirit de Milan, un locale che celebra la tradizione milanese attraverso la musica dal vivo e un’offerta gastronomica ricca di sapori tipici. Inserito in un’area che ha mantenuto la sua storica identità industriale, il locale si distingue per l’atmosfera accogliente e informale.

L’ex fabbrica di cristalli Fratelli Livellara, ricostruita secondo il progetto dell’architetto futurista Antonio Sant’Elia nel 1921, ha trovato nuova vita come jazz club. Lo Spirit de Milan è diventato così un punto di riferimento per amanti del jazz, blues e folk, offrendo un’interessante fusione tra design minimalista e reminiscenze del passato industriale.

Il menu proposto è semplice e genuino, ispirato alla cucina della Lombardia e caratterizzato da piatti tipici come la polenta fritta e il risotto alla milanese. Gli ospiti possono accompagnare i pasti con una selezione di vini locali. Per gruppi di 9 o 10 persone, il locale offre anche menù fissi, come il Menù Bauscia e il Golos. Ideale per una cena informale o un dopocena all’insegna del buon cibo e della musica, il locale offre anche cocktail tipici, come il Milano Milano, mentre il jazz riempie l’aria con le sue note avvolgenti.

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30, con concerti dal vivo tutte le sere. Durante la settimana, chiude alle 01:00, e il weekend prosegue fino alle 02:30. Da metà giugno a metà settembre, la domenica si apre alle 18:00 per aperitivi e pomeriggi musicali a ingresso gratuito.

