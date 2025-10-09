Sapori d’Italia: ricette tradizionali della cucina romana

La nuova stagione del programma “Il mio medico”, condotto da Monica Di Loreto, riprende dal lunedì al venerdì alle 9.45 su Tv2000. Durante la prima settimana, gli argomenti trattati includeranno approfondimenti su salute e medicina.

Lunedì si inizia con un confronto intergenerazionale, dove anziani e bambini condividono le loro “ricette della salute”. Si parlerà poi di salute mentale con la professoressa Liliana Dell’Osso, che sottolineerà l’importanza della prevenzione in questo ambito. Successivamente, la professoressa Debora Rasio esplorerà il tema del digiuno intermittente. Infine, la dottoressa Serena Elisa Tempera fornirà informazioni su come monitorare i noduli alla tiroide e quando è necessario intervenire.

Martedì, il professor Nicola Petrosillo darà aggiornamenti sulle influenze e il Covid. La dottoressa Silvia Foti parlerà di botulismo e intossicazioni alimentari, offrendo consigli pratici su come conservare correttamente gli alimenti. La giornata si concluderà con il dottor Gaetano Cupo, che affronterà le soluzioni per la presbiopia.

Giovedì, si discuterà di salute vascolare con il professor Sergio Gianesini, che presenterà tecniche avanzate per curare le vene varicose. La dottoressa Manuela Carrera risponderà in diretta alle domande riguardanti l’alimentazione e la salute della pelle. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il professor Rolando Bolognino sfaterà alcuni falsi miti legati al cibo.

Venerdì, il professor Riccardo Masetti parlerà della prevenzione del tumore al seno, mentre la dottoressa Luciana Marzella fornirà consigli per prevenire incidenti domestici. La settimana terminerà con la dottoressa Alessandra Feraco, che discuterà di alimentazione per il benessere delle donne in menopausa.