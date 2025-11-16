Sapori d’Italia: Ricette tradizionali da tutta la penisola

Nell’odierna società, i pericoli che ci circondano hanno assunto forme nuove e insidiose. Tra questi, il narcisista patologico si distingue come un predatore silenzioso, in grado di attrarre con la sua apparente gentilezza. Questo individuo non si limita a sedurre, ma mira a vivere dentro di noi, confondendo la nostra identità con la sua.

Oggi non parleremo di ricette tradizionali, ma di come riconoscere e difendersi da questa figura tossica. Gli ingredienti che useremo non si trovano al mercato, ma nei corridoi della nostra anima.

Gli attacchi iniziali del narcisista, noti come “love bombing”, si presentano come un incanto: attenzione esagerata e empatia apparente. Inizialmente, la vittima è colpita dalla dolcezza, ma quel sentimento è solo una trappola. All’apertura della porta di casa, il narcisista inizia a manovrare la mente della persona, creando confusione tra attenzione e verità.

In seguito, si passa alla fase del ghosting. Dopo aver ottenuto una dedica, il narcisista scompare, lasciando la vittima nel dubbio e nel dolore. È qui che la sua assenza diventa un’arma di potere, instillando colpa e disorientamento.

Infine, c’è il gaslighting, dove il narcisista fa dubitare la vittima della propria realtà e senso di valore. Questo manipolatore non cerca solo di convincere, ma di degradare l’auto-percezione della persona, lasciandola esaurita.

Per difendersi, è fondamentale applicare alcune tecniche. Verificare la coerenza tra parole e azioni, osservare le dinamiche relazionali e dare voce alle emozioni che emergono. Solo così si potrà chiarire il veleno e trovare l’antidoto a questo insidioso nemico.