Sapori di Puglia: l’arte culinaria a Molfetta

La Puglia è conosciuta per i suoi sapori e le sue tradizioni culinarie. “Sapulia” è un evento che si svolgerà il 4 e 5 novembre nel chiostro della Fabbrica di San Domenico a Molfetta, dedicato alla cucina pugliese. Un’occasione per esplorare e celebrazione della gastronomia locale attraverso un programma ricco di attività.

Organizzato con il patrocinio della Regione Puglia e da Cooking Solution, l’evento offrirà show cooking, talk, degustazioni e musica. Diverse cucine saranno rappresentate da importanti chef, tra cui Marco Pirotta, che darà il via alla rassegna con un cooking show sui piatti tipici pugliesi.

Tra gli ospiti ci saranno Antonella Ricci, la prima chef stellata della Puglia, e Vinod Sookar, noti per il loro ristorante a Milano e per la partecipazione a un programma televisivo. Altri chef di spicco includono Sonia Peronaci e Floriano Pellegrino, fondatore del ristorante stellato Bros’ di Martina Franca.

La prima giornata si concluderà con un concerto dell’Orchestra “Note di Puglia”, diretta dal maestro Gianfranco Russo, che porterà il pubblico in un’esperienza musicale. Sarà inoltre possibile degustare prodotti tipici locali come il calzone e la cicoria puntarelle di Molfetta.

Il secondo giorno sarà dedicato alla formazione pratica degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Molfetta, con esercitazioni affiancati da chef esperti. L’evento sarà condotto da Irene Antonucci, e saranno previsti momenti di confronto tra professionisti del settore.

Le prenotazioni gratuite sono disponibili online e l’evento rappresenta una bella opportunità per avvicinarsi alla cultura gastronomica pugliese.