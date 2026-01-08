Sapori del Piemonte

Gennaio porta con sé i profumi e i sapori della tradizione piemontese. Le sagre di Torino e del Piemonte tornano per offrire piatti tipici, eventi popolari e fiere locali, tra borghi storici e centri cittadini. Un’occasione per gustare specialità preparate con ingredienti genuini e vivere la convivialità che contraddistingue le feste regionali.

Se si ha voglia di una gita fuori porta, i prossimi weekend offrono appuntamenti gastronomici imperdibili. Dalla bagna cauda alle sagre di prodotti tipici, fino ai presepi e alle feste tradizionali, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per celebrare l’inverno in Piemonte.

Tra le manifestazioni in programma a Torino e in provincia, ci sono:

– Grugliasco è Natale: a Grugliasco

– Presepi sull’Acqua: a Crodo

– Bagna Cauda: a Monale

– Sagra del Salam ‘d Patata: a Settimo Rottaro

– Grandi Langhe: a Torino

– Bagna della Merla: a Torino e in altre province

Prima di partecipare, è consigliabile verificare date e orari sul sito ufficiale del comune ospitante, perché in alcuni casi può essere richiesta prenotazione o le date potrebbero subire modifiche.

Gennaio è il mese giusto per scoprire i sapori autentici del Piemonte, tra piatti della tradizione, atmosfere popolari e occasioni di festa da vivere con tutta la famiglia.