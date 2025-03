Sapori del mare: a Lignano Sabbiadoro è tempo di Festa delle Capes

Le “cape”, conosciute anche come cappelunghe, sono molluschi pregiati che si trovano nei fondali sabbiosi dell’Alto Adriatico. I pescatori esperti riescono a trovarle grazie ai caratteristici fori lasciati nella sabbia. A Lignano Sabbiadoro, è tradizione celebrare questi frutti di mare con la “Festa delle Cape”, evento creato da pescatori locali per promuovere i prodotti ittici e le specialità gastronomiche del territorio. Quest’anno, la festa si svolgerà nei fine settimana dell’8-9 e 15-16 marzo, dalle 11.30 alle 21.00, in Piazza Marcello d’Olivo a Lignano Pineta, dove sarà possibile degustare piatti tipici a base di pesce, tra cui cappe lunghe, vongole, sarde grigliate e calamari.

La manifestazione offre un’opportunità unica per assaporare le prelibatezze del mare e immergersi nella tradizione gastronomica di Lignano. Tra le ricette proposte, le sarde in saor, preparazione agrodolce che valorizza un pesce povero, e le cape, versatili per vari piatti. Dopo aver gustato le delizie, i visitatori possono passeggiare sulla vicina spiaggia, esplorando la costa fino al Faro Rosso o verso la foce del fiume Tagliamento.

Giunta alla sua 40^ edizione, la Festa delle Cape introduce alcune novità e attrae visitatori grazie ai sapori autentici del mare e allo spirito di solidarietà dell’evento. Infatti, ogni anno, il ricavato viene devoluto in beneficenza a diverse associazioni locali. L’evento si svolgerà con orari divisi per pause e offre dettagli sul sito ufficiale della località.