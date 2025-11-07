Sapori d’Autunno: Scopri le Delizie delle Langhe

È autunno in Langa, un periodo magico segnato dalla fine della vendemmia e dalle nebbie che avvolgono le colline e i vigneti. In questo contesto suggestivo, gli amanti del buon vino e della buona cucina possono partecipare a un evento imperdibile.

Il 8 novembre a Dogliani, gli “enovaghi” avranno l’opportunità di esplorare le cantine locali e gustare delizie tipiche del territorio. A partire dalle ore 20, alcune delle cantine più prestigiose offriranno assaggi di piatti tipici, come il Cisrà, accompagnati da vini locali, in particolare il “Dogliani DOCG”. La serata sarà animata da spettacoli coinvolgenti, creando un’atmosfera festosa e accogliente.

I visitatori potranno scegliere il proprio percorso tra le cantine, in un affascinante tour di degustazione. Questa esperienza permetterà non solo di apprendere di più sulla cultura enogastronomica locale, ma anche di provare emozioni uniche, grazie alla calda ospitalità dei produttori.

I coupon per le degustazioni possono essere acquistati direttamente presso le aziende e sono validi in tutte le cantine partecipanti.

Durante l’evento, ci sarà anche la possibilità di partecipare a un aperitivo presso il Bar Riviera con vini del territorio, seguita da una cena a base di Cisrà e ravioli (su prenotazione). Diverse aziende agricole presenteranno i loro piatti, tra cui entratine di rane e calamari, Bagna Caoda, ravioli di carne e dolci tipici come il Bunet. Varie esibizioni musicali allieteranno la serata.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare la Biblioteca Civica di Dogliani.