Sapori d’Autunno: Feste e Sagre a Monza e Dintorni

Il weekend è alle porte e con esso arrivano le ultime delizie autunnali e le anticipazioni natalizie. Monza e dintorni offrono numerosi eventi dedicati alla gastronomia e alla tradizione locale.

Alla kermesse “Monza in vino” che si svolge allo stadio, sabato 15 e domenica 16, gli appassionati possono degustare oltre 300 etichette di vino, provenienti da produzioni italiane e internazionali. A queste degustazioni si accompagneranno anche assaggi di street food.

Domenica 16 novembre si tiene la fiera “Panettoniamoci”, dedicata ai panettoni artigianali e ai dolci tradizionali, all’interno di Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo. I visitatori potranno partecipare a degustazioni e a una gara per il panettone più buono.

Al centro sportivo di Senago, fino al 16 novembre, si svolge la sagra della cassoeula, dove gli amanti della buona cucina potranno gustare piatti tipici come bolliti misti e ossobuco, disponibili tutti i fine settimana.

Nel centro storico di Vimercate, dal 14 al 16 novembre, il Mercato d’autunno celebra i prodotti tipici regionali con degustazioni e bancarelle di artigianato. Per i bambini ci saranno giochi e attività ludiche.

In piazza Centemero a Monza, si tiene il Mercato dei sapori regionali, dal 14 al 16 novembre, offrendo formaggi, salumi e miele provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Il Festival della cassoeula, infine, continuerà con una gara tra ristoranti della zona, dove sarà assegnato il trofeo “Cazoeula d’oro” al miglior piatto.

Infine, in piazza Esedra a Cesano Maderno, una pista di pattinaggio su ghiaccio regalerà un’anticipazione natalizia divertente e magica.

Non mancheranno anche mercatini e street food a Brugherio, nel quartiere di San Damiano, il 16 novembre.