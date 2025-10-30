Sapori d’Autunno ad Amatrice: Festa Gastronomica Unica

La Festa dell’Autunno torna ad Amatrice nel primo fine settimana di novembre con un programma ricco di eventi dedicati a sapori, musica e tradizioni. Sabato e domenica, dalle 10:00, il Centro Commerciale Il Corso ospiterà un mercatino di prodotti tipici e artigianato, mentre il Museo Floriana Svizzeretto aprirà le porte per far conoscere la storia locale. Ancora, nel piazzale ex ANPAS, il sabato si inizia con il tradizionale “Pane dei Santi” che verrà benedetto e distribuito. Seguiranno un laboratorio, “Piccoli intrecci”, e una visita guidata al sito archeologico di San Fortunato.

Durante il pranzo, non si può perdere lo stand gastronomico, aperto dalle 12:00 alle 19:00, dove si potranno gustare piatti della cucina popolare come polenta con spuntature e salsicce, zuppa contadina, picone, castagne e vino. La cassoeula, preparata dalla Pro Loco di Sulbiate, sarà il piatto speciale, accompagnata da vin brulè. Il sabato sarà animato dalla musica del Folk Music Show di Luigi Coccia e dai Piceno Brass, oltre a giochi e laboratori creativi per adulti e bambini.

Domenica 2 novembre riprenderanno il mercatino e lo stand gastronomico al piazzale ex ANPAS, dove la Pro Loco di Casaprota offrirà gustose bruschette. I Brigallè di Morolo e la Banda Musicale Città dell’Amatrice allieteranno la giornata con le loro esibizioni, rendendo l’atmosfera autunnale davvero speciale, tra profumi, sapori e tradizioni. Ingresso libero.