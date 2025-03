Sapienza vieta la presentazione del libro Sinwar, ma l’evento si terrà comunque

La Sapienza ha revocato l’autorizzazione alla presentazione del libro ‘Le spine e il garofano’, scritto da Yahya Sinwar, ex leader di Hamas, ma l’evento si svolgerà comunque. L’Unione giovani ebrei d’Italia (Ugei) ha denunciato la decisione dell’università, sottolineando che Sinwar, riconosciuto come terrorista dall’Unione Europea, è responsabile di atti di violenza, inclusi i massacri del 7 ottobre 2023, in cui sono stati uccisi 1.200 innocenti. L’uguale accusa di legittimare la sua figura nel contesto universitario è una distorsione della realtà, considerando che la sua eredità è contraddistinta da sangue e terrore.

Nonostante la revoca, gli organizzatori intendono procedere con l’evento il 5 marzo. Questo solleva preoccupazioni per l’influenza della propaganda di Hamas nelle università italiane e la potenziale violazione dei principi democratici. L’Ugei ha espresso la necessità di agire per evitare che l’evento si tenga, sottolineando che permettere tali iniziative equivale a legittimare la violenza e l’ideologia del terrorismo. L’università dovrebbe essere un luogo di sapere e confronto, non una piattaforma per chi promuove l’odio.

L’Università La Sapienza ha la possibilità di non diventare un megafono per la propaganda terroristica, e l’Ugei fa appello affinché si uniscano alla loro richiesta di una netta condanna verso l’iniziativa. Diverse associazioni, tra cui Ucei e radicali italiani, sostengono la richiesta, evidenziando l’urgenza di opporsi a ogni forma di legittimazione del terrorismo e di mantenere la verità storica. Il silenzio, concludono, non è una soluzione accettabile.