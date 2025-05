Sapienza: Iniziative per Avvicinare le Ragazze ai Corsi STEM

Secondo la rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, le ragazze sono più brillanti nelle discipline STEM, ma la loro presenza è ancora limitata. L’ateneo è impegnato nel promuovere l’iscrizione femminile in questo ambito attraverso iniziative specifiche attuate negli ultimi quattro anni. Durante la cerimonia di inaugurazione della scultura “Urania’s passion” di Lorenzo Quinn, simbolo del progetto “Investing for future. Donne e Steam: da gap a plus”, sponsorizzato da Msd Italia, Polimeni ha sottolineato la necessità di lavorare sugli stereotipi per favorire la partecipazione femminile nella scienza.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com