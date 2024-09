Sapevi che l’edificio che ospita la Great Bell (la Grande Campana del Big Ben) h…

🔔Sapevi che l’edificio che ospita la Great Bell (la Grande Campana del Big Ben) ha cambiato nome in occasione del Giubileo di Diamante, ovvero la celebrazione per i sessant’anni di regno di Elisabetta II?

Se fino ad allora era semplicemente The Clock Tower, la Torre dell’Orologio, dal 12 dicembre 2012 è diventata The Elizabeth Tower. Un modo per commemorare

una delle sovrane più amate e pop(olari) di sempre.

🎂 E poi sapevi che i re inglesi festeggiano il compleanno due volte all’anno?

La tradizione risale a Edoardo VII: nato il 9 novembre 1841, desiderava festeggiare con una parata pubblica, lontano dai rigori dell’inverno britannico. Pertanto, stabilì che la celebrazione ufficiale fosse spostata a giugno, quando il clima era più clemente. Da allora, la tradizione è stata mantenuta e, oltre a festeggiare privatamente il giorno esatto della nascita, il sovrano celebra pubblicamente il compleanno ufficiale.

