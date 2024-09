“Sapevi che avresti perso, ma…” Jessica Schillaci, le prime parole toccanti della figlia dopo la morte del papà Totò

La scomparsa di Totò Schillaci ha colpito profondamente il mondo del calcio e i suoi cari, in particolare i figli. Jessica Schillaci ha voluto esprimere il suo affetto e il suo dolore attraverso un commovente messaggio di addio al padre. Totò, grande calciatore italiano, è venuto a mancare a 59 anni a causa di un cancro al colon, che lo ha colpito duramente ma non ha mai spento il suo sorriso.

Dopo un periodo di ricovero presso l’ospedale civico di Palermo, dove le sue condizioni erano migliorate per un breve periodo, la situazione di Totò è peggiorata inaspettatamente, portando alla sua morte questa mattina. Nonostante la famiglia fosse preparata al triste epilogo, il dolore della perdita di un uomo dal cuore grande e coraggioso ha lasciato un vuoto incolmabile.

Jessica, visibilmente provata dal lutto, ha dedicato alcune parole al padre, esprimendo la sua emozione in modo profondo: “Papà, stavi giocando l’ultima partita della tua vita; sapevi che l’avresti persa, ma te la sei giocata benissimo”. Questo pensiero riflette non solo l’amore e la stima che prova per il padre, ma anche la consapevolezza della sua lotta contro la malattia.

Nei momenti precedenti alla sua morte, Jessica aveva già scritto qualche parola esprimendo la sua tristezza, le sue lacrime di dolore e rabbia, sentimenti che caratterizzano momenti così difficili. Ha descritto come la vita e la bellezza possano coesistere anche nei momenti di sofferenza, suggerendo una sorta di connessione tra il dolore e l’amore per chi se ne va.

Totò Schillaci è ricordato non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per la grande umanità e il coraggio che ha mostrato durante la sua vita. La perdita ha lasciato un segno indelebile nella vita dei suoi cari e di tutti coloro che lo hanno amato. La memoria di Totò vivrà attraverso le parole e le emozioni di chi lo ha conosciuto e apprezzato, e il messaggio di Jessica rappresenta un dolce omaggio a un padre speciale.