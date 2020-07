Non dimenticherò quello sguardo che ti penetrava dentro, quegli occhi nerissimi e un po’ a mandorla, e una vocina flebile ma forte che chiedeva: “Ma io come faccio a non vederla più? Come faccio a non giocare più con lei?”. Era Gaia a chiedere, una bimba di 4 anni che aveva appena perso la sorellina per un male incurabile; i genitori ci avevano chiesto aiuto per un percorso di psicoterapia con l’ausilio del cane, e noi ci eravamo affidati all’esperienza di Maya: una labrador di 8 anni molto accudente, perché ci aiutasse a traghettare Gaia verso nuovi strumenti per poter accettare l’accaduto.“Io so chi sono adesso, so che ho l’Alzheimer e so che tra poco avrò dimenticato tutto, anche i miei figli che amo più di ogni cosa al mondo, ma voi diteglielo…ditegli che adesso io mi ricordo” , così Alberto durante una seduta di riabilitazione cognitiva con Aker, un Cirneco dell’Etna, ci aveva chiesto di aiutarlo. Una patologia la sua, che se non sei preparato adeguatamente a seguire ti travolge nel nero più profondo, portandoti in un baratro senza speranza.“Io penso che questi cani siano supereroi, perché sono sempre pronti a salvare i bambini dalle cose brutte, e quindi vedi? Io li disegno con mantello da supereroi….possiamo cucirgliene uno?” Così Luisa, 10 anni, ci aveva stupito ancora una volta e ci aveva aperto un mondo nuovo, la vera visione che tutti i nostri bambini avevano dei cani che “giocavano” con loro nelle terapie, loro non sapevano di fare delle vere e proprie terapie, per loro era un gioco….un gioco con un supereroe accanto.

Sicuramente molti avranno sentito la parola “Pet Therapy”, diverso è quando si parla di IAA, gli “Interventi Assistiti con gli Animali”, denominazione che ha ormai sostituito la più famosa Pet Therapy. Nel corso degli ultimi anni il panorama italiano si è evoluto molto e finalmente vanta sia delle Linee Guida nazionali sugli IAA, che il recepimento di tali linee guida da parte di tutte le regioni italiane. Presso l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha sede il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, organo importantissimo per chiunque operi in questo settore e voglia interfacciarsi con questo mondo. Gli IAA rappresentano l’insieme tripartito di: Attività Assistite con gli Animali (AAA), che come dice la parola rappresentano delle attività a scopo ludico ricreativo, Educazione Assistita con gli Animali (EAA) interventi a scopo educativo, e Terapie Assistite con gli Animali (TAA), interventi a scopo terapeutico.

Moltissime famiglie con persone con difficoltà di varia natura pensano di poter trovare un valido strumento di aiuto nelle terapie con gli animali TAA; moltissime scuole chiedono di attivare progetti di EAA in tutto il territorio nazionale: contro la prevenzione del bullismo o del cyberbullismo, come strumento di inclusione condivisione o scoperta del diverso, come aiuto nell’accettazione dell’altro; numerose case di riposo, centri educativi richiedono progetti di AAA che prevedano l’inclusione dell’animale. Alcune volte capita di non sapere a chi rivolgersi, o di non sapere quali requisiti controllare ai professionisti che si propongono per tali attività, e poiché, purtroppo, ci sono moltissime persone che operano in questo settore senza avere l’adeguata formazione, spesso si può incappare in “professionisti” improvvisati.

A chi rivogersi quindi? O come fare a sapere che le persone assunte per un determinato progetto, siano valide a livello professionale? Il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA è un validissimo aiuto in questo, ha infatti istituito il Digital Pet, una sorta di albo in cui sono inserite tutte le figure professionali con accertata documentazione che ne attesti l’idoneità per operare in tale settore. Insomma se si è in regola con la formazione si è iscritti in questo albo. Ricordiamo inoltre che questo lavoro non può essere fatto dal singolo, ma prevede e richiede sempre per qualsiasi progetto un’équipe multidisciplinare alle spalle. Chi ne fa parte? Beh, i nostri amici animali che sono certificati sia dal punto di vista sanitario che comportamentale per poter effettuare questo lavoro: cani, gatti, conigli, asini e cavalli, veri e propri professionisti degli IAA. Abbiamo poi il coadiutore dell’animale, il medico veterinario responsabile delle certificazioni di idoneità e del benessere animale, il responsabile del progetto che può essere solo un medico o uno psicoterapeuta, e il referente di progetto che annovera al suo interno una serie di professionisti (educatori professionali, psicologi, psicoterapeuti, medici con varie specializzazioni, logopedisti, fisiomotricisti).

In base al tipo di intervento da svolgere c’è il professionista idoneo. Il lavoro degli IAA è delicato, perché spesso si occupa di fasce protette, che hanno bisogno di essere tutelate anche da chi pensa che non serva la formazione per poter lavorare al meglio. L’iter di formazione per i vari professionisti consta di 3 corsi: un corso propedeutico, un corso base e un corso avanzato, solo dopo il superamento di tutti e 3 i livelli e dell’esame di abilitazione finale, si potrà avere il nulla osta per poter lavorare.