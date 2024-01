SAP punta sull'intelligenza artificiale e annuncia un taglio di 8.000 posti di lavoro

Il programma di ristrutturazione di SAP prevederà investimenti significativi in applicazioni di intelligenza artificiale, sia interne che esterne, così come un’estensiva riqualificazione della sua forza lavoro. SAP taglierà 8.000 posti di lavoro come parte di un sforzo di ristrutturazione da 1,7 miliardi di sterline, ha annunciato l’azienda. In una dichiarazione, il fornitore di sistemi per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) ha affermato che il suo “programma di trasformazione aziendale” mirerà a sfruttare “l’efficienza guidata dall’IA” internamente e a fornire più servizi di IA esternamente. La maggior parte delle 8.000 posizioni destinate all’eliminazione nel programma di ristrutturazione di SAP sarà coperta da una combinazione di misure di riqualificazione interna e programmi di uscita volontaria.

“Siamo fiduciosi riguardo alle prospettive dell’azienda per il 2024,” ha dichiarato il CEO di SAP, Christian Klein, in una dichiarazione separata. “Con il programma di trasformazione pianificato, stiamo intensificando lo spostamento degli investimenti verso aree di crescita strategica, soprattutto l’intelligenza artificiale per le imprese. In futuro, ciò ci permetterà di continuare a guidare l’innovazione aumentando al contempo la scalabilità del modello operativo.” Alla sua conferenza stampa annuale sui risultati, Klein ha confermato che circa due terzi dei dipendenti i cui ruoli erano a rischio di eliminazione sarebbero stati riposizionati all’interno dell’azienda. Inoltre, ha aggiunto, SAP investirà circa 100 milioni di euro in formazione per aiutare le persone a trovare nuovi ruoli, anche se non è stato chiarito se questi sarebbero all’interno dell’azienda o altrove. L’implementazione di soluzioni di IA sia internamente che esternamente sarebbe anche accelerata. “

Investiremo quasi un miliardo [di euro] in IA entro la fine del 2025,

” ha detto Klein. Egli investitori sembrano reagire positivamente all’annuncio, tanto che Sap nella giornata di ieri ha registrato il guadagno più forte dal 2020.

Le applicazioni di IA sarebbero impiegate per assistere nello sviluppo, nella consegna, nelle vendite e nelle funzioni finanziarie in tutta l’azienda, ha detto Klein in risposta a una domanda della Deutsche press-agentur. “Quando guardate ad alcuni dei nostri rapporti in cui vediamo effettivamente i livelli di produttività più elevati, è chiaramente nel go-to market,” ha aggiunto il CEO. “È anche in alcune delle funzioni di supporto.”