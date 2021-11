Note positive e incoraggianti per l’edizione 2021 di Sap Now, quest’anno in una veste mista tra evento fisico e diretta online. Sono stati più di 1.800 i partecipanti alle dirette su www.sapnow.it, 615.262 gli utenti unici che hanno interagito con l’evento su Facebook e 6.700 le views raggiunte su Twitter. Oltre 90 le testimonianze portate in scena, raccontate attraverso i digital talk in presenza e con collegamenti in diretta presso ‘I luoghi dell’innovazione’, che hanno mostrato direttamente dalle sedi delle aziende come il digitale abbia permesso una svolta decisiva, non solo per l‘impresa, ma anche per tutto il territorio.





