Sanzioni Usa contro Albanese, il governo italiano risponde?

Le recenti sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, hanno suscitato un acceso dibattito politico in Italia. L’iniziativa è stata annunciata dal segretario di Stato americano, Marco Rubio, giustificata con accuse di una presunta campagna contro gli Stati Uniti e Israele.

Il rapporto di Albanese, intitolato “Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio”, accusa almeno 45 aziende di sostenere l’occupazione israeliana dei territori palestinesi, denunciando un quadro di violazioni dei diritti umani e di crisi umanitaria. Questo documento ha sollevato interrogativi sulle reazioni del governo italiano, giudicate insufficienti da molti critici.

Angelo Bonelli, coportavoce di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), ha denunciato l’atteggiamento passivo dell’esecutivo, chiedendo un sostegno esplicito a Albanese e lanciando una petizione per la sua candidatura al premio Nobel per la pace, che ha già raccolto circa 50mila firme. Bonelli ha sottolineato l’importanza del lavoro di Albanese per i diritti umani e ha criticato l’approccio del governo italiano nei confronti di Israele.

Rubio ha ribadito, in colloqui con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, la necessità di proseguire i negoziati diplomatici, evidenziando l’urgenza di aiuti umanitari per Gaza. Albanese, esperta di diritto internazionale, ha frequentemente denunciato le violazioni israeliane, definendo la Cisgiordania una “prigione a cielo aperto” e sostenendo la possibilità di considerare genocidio le azioni israeliane nella Striscia di Gaza. La situazione si inserisce in un contesto geopolitico complesso, in cui gli Stati Uniti mantengono un deciso sostegno a Israele, sollevando interrogativi sul ruolo dell’Italia.