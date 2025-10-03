Sanzioni Ue alla Russia: Coreper discute il 19esimo pacchetto

Oggi il Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti dei Paesi presso l’Unione Europea, discuterà a Bruxelles il 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia a causa della guerra in Ucraina. Questo pacchetto è stato annunciato dalla Commissione Europea il 20 settembre. Anche se un via libera è possibile, le fonti indicano che non è certo; le probabilità di approvazione oggi sono stimate intorno al 50%.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che è il momento di “aumentare la pressione” su Mosca, poiché ritiene che l’economia russa si trovi in gravi difficoltà, caratterizzata da elevati tassi di interesse e inflazione costante. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l’approvazione del pacchetto, sottolineando la necessità di intensificare la pressione economica su Mosca, soprattutto dopo il fallimento dell’offensiva militare russa lanciata in estate. Tra le misure previste nel pacchetto, ci sono divieti sulle importazioni di gas naturale liquefatto russo nei mercati europei.

Tuttavia, la Slovacchia, guidata da Robert Fico, sta bloccando l’approvazione del pacchetto a causa delle preoccupazioni legate alle forniture di gas. La Slovacchia è preoccupata per la competitività dell’industria, in particolare del settore automotive, e teme che l’aumento dei prezzi del gas, dovuto alla mancanza di accesso al mare, possa influire negativamente sull’occupazione. A differenza di Bratislava, l’Ungheria di Viktor Orban ha mostrato meno opposizione a questo piano.