Sanzioni severe in arrivo: club a rischio esclusione dal campionato

La situazione è diventata critica per la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, club di pallavolo, a seguito di una denuncia che ha sollevato un forte dibattito nel mondo sportivo. L’atleta Asja Cogliandro, di 29 anni, ha rivelato di essere stata allontanata dalla squadra dopo aver comunicato la sua gravidanza, un episodio che ha attirato l’attenzione della Federazione.

La Lega volley femminile ha subito avviato un’azione nei confronti della società, avvertendola delle potenziali sanzioni che potrebbero includere l’esclusione dal campionato di Serie A1. Cogliandro, che era parte del roster dal 2023, ha raccontato della sua esperienza in un’intervista, generando una reazione repentina da parte degli organi sportivi.

Mauro Fabris, presidente della Lega, ha espresso il proprio disappunto per la situazione, affermando che non ci sono sconti per il club e che era stata data garanzia di esito positivo nella gestione del caso prima di confermare l’iscrizione al campionato. In risposta alle accuse, la Bartoccini-Mc Restauri Perugia ha diffuso un comunicato in cui definisce infondati i reclami dell’atleta, ribadendo di aver ricevuto comunicazioni informali sulla gravidanza solo a gennaio.

La società sostiene di aver agito nel rispetto della salute della giocatrice e di aver cercato un accordo economico equo, basato sui contributi INPS e Fipav. Inoltre, afferma di non aver mai licenziato Cogliandro, poiché il suo contratto è scaduto naturalmente.

La questione è ora alla valutazione della Federazione, che dovrà esaminare la documentazione presentata dal club e le politiche relative alla gravidanza nel contesto sportivo.