lunedì – 15 Settembre 2025
Sanzioni Russia e Allerta NATO: Cresce la Tensione Europea

Da StraNotizie
Donald Trump ha dichiarato che le sanzioni europee contro la Russia non sono sufficienti. Ha nuovamente esortato gli alleati della Nato a fermare l’importazione di petrolio russo e a imporre dazi sulla Cina. Nel frattempo, in Europa cresce la preoccupazione per il sorvolo di droni russi, che ha avuto luogo prima in Polonia e poi in Romania. La Nato mantiene un’attenta sorveglianza sui cieli al confine orientale. Nel frattempo, l’Ucraina ha lanciato attacchi in Russia, colpendo recentemente la raffineria di petrolio di Kirishi, situata nella regione di Leningrado.

CATEGORIE POPOLARI

