Sanzioni: Quanto Si Pagano e Come Evitarle

I Carabinieri di Rieti hanno recentemente effettuato un’operazione contro il lavoro nero e lo sfruttamento nei cantieri, con un bilancio di sette denunce e due sospensioni di attività. Durante il mese di aprile, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in dieci cantieri edili, scoprendo gravi irregolarità relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

I titolari di sette società sono stati denunciati per la mancanza di misure fondamentali, tra cui la corretta viabilità nei cantieri e l’assenza di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori. Due aziende hanno subito la sospensione dell’attività imprenditoriale per garantire la sicurezza dei dipendenti. Sono state comminate ammende per oltre 12.000 euro, con ulteriori somme per le revoche delle sospensioni ammontanti a 6.000 euro.

In maggio, sono previsti ulteriori controlli congiunti per affrontare il mancato rispetto delle normative, con l’obiettivo di assicurare condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti gli operai della provincia di Rieti.

Fonte: www.virgilio.it