Sanzione di 458 milioni a 15 case automobilistiche e all’Associazione dei Costruttori Europei

La Commissione europea ha inflitto una multa totale di 458 milioni di euro a 15 case automobilistiche e all’Associazione europea dei produttori di automobili (Acea) per il coinvolgimento in un cartello legato al riciclo dei veicoli a fine vita. Mercedes non è stata multata, poiché ha collaborato rivelando l’esistenza del cartello. Le aziende coinvolte hanno riconosciuto la loro partecipazione e hanno accettato di risolvere la questione. Stellantis, Mitsubishi e Ford hanno ottenuto riduzioni delle multe per la loro cooperazione con Bruxelles. Stellantis deve pagare 74,934 milioni di euro, con una riduzione del 50%; Mitsubishi pagherà 4,150 milioni, con una riduzione del 30%; Ford, con una riduzione del 20%, dovrà corrispondere 41,46 milioni. Altre sanzioni includono: BMW (24,58 mln), Honda (5,04 mln), Hyundai/Kia (11,95 mln), Jaguar/Land Rover/Tata (1,63 mln), Mazda (5 mln, di cui 1,03 mln con Ford), Renault/Nissan (81,461 mln), Opel (24,530 mln, congiuntamente e separatamente con GM per 13,659 mln), GM (17,70 mln), Suzuki (5,47 mln), Toyota (23,55 mln), Volkswagen (127,69 mln), e Volvo (8,89 mln, congiuntamente e separatamente con Ford e Geely per rispettivamente 3,9 mln e 4,41 mln). Acea è stata multata di 500 mila euro per il suo ruolo di facilitatore. L’importo finale delle sanzioni considera che tutte le case automobilistiche membri dell’Acea sono state multate individualmente.