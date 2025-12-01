9.5 C
Da stranotizie
Sanzione a Talea Group per pratiche commerciali scorrette in Italia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione di 2 milioni di Euro a Talea Group S.p.A. su segnalazione di Federconsumatori. L’azienda, attiva nel commercio elettronico di parafarmaci e farmaci da banco, pubblicava offerte non veritiere riguardo alla disponibilità e ai tempi di consegna previsti per i prodotti venduti online.

L’istruttoria dell’Antitrust ha accertato che le consegne effettuate dall’azienda risultavano spesso parziali o tardive. Inoltre, si registravano carenze sul fronte dell’assistenza clienti e dei rimborsi, che erano sistematicamente in ritardo e spesso dovuti a seguito di annullamenti unilaterali dell’ordine da parte della società.

L’Autorità ha disposto che Talea Group S.p.A. comunichi, entro sessanta giorni, in che modo e quali iniziative ha messo in atto per far cessare queste condotte. L’azienda dovrà quindi adempiere a tutti i suoi doveri e essere più corretta nelle comunicazioni e nel rapporto con la clientela. Una società che vende prodotti necessari e fondamentali come farmaci e simili dovrebbe improntare i suoi comportamenti alla massima trasparenza.

