Santos Tour Down Under vinta da Jay Vine

La ventiseiesima edizione del Santos Tour Down Under, una corsa australiana che ha inaugurato la stagione, si è conclusa con una frazione avvincente. Matthew Brennan ha dominato una volata in leggera pendenza e si è aggiudicato la tappa di 169,8 km da Stirling a Stirling, precedendo il neozelandese Finn Fisher-Black e il danese Tobias Lund Andresen. Quest’ultimo si è consolato arrivando primo nella classifica a punti. Gli italiani Velasco, Zambanini e Bagioli hanno chiuso nella top ten di giornata, rispettivamente al quinto, ottavo e decimo posto.

La corsa è stata conquistata dall’australiano Jay Vine, che ha bissato il trionfo e collezionato la quattordicesima vittoria da professionista. Il miglior giovane è risultato l’italiano Andrea Raccagni Noviero, mentre lo scalatore più bravo è il norvegese Martin Urianstad Bugge.

I risultati della quinta tappa del Santos Tour Down Under vedono Brennan al primo posto, seguito da Fisher-Black, Andresen, Gilmore, Velasco, Eddy, Watson, Zambanini, Tesfatsion e Bagioli. La classifica generale del Santos Tour Down Under è invece guidata da Jay Vine, seguito da Schmid, Sweeny, Brenner e Kron.