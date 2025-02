Santorini: La vita resiliente di chi ha scelto di rimanere tra le scosse sismiche

A Santorini, molti residenti hanno scelto di rimanere sull’isola nonostante le migliaia di scosse di terremoto registrate dall’inizio dell’anno. Euronews racconta le storie di queste persone, descrivendo le loro esperienze quotidiane e le sfide che affrontano. Molti abitanti sentono un forte legame con la loro terra e, nonostante le preoccupazioni legate alla sicurezza, hanno deciso di non abbandonare la loro casa. Le scosse hanno generato ansia e incertezze, ma alcuni vedono in questo momento difficile anche un’opportunità per rafforzare la comunità e mantenere vive le tradizioni locali. Il turismo, che rappresenta una fonte importante di sostentamento per l’isola, ha subito un impatto, ma i residenti continuano a lavorare per accogliere i viaggiatori e far conoscere la bellezza e la cultura di Santorini. La resilienza della popolazione e la loro determinazione a non lasciare l’isola sono elementi centrali di questa storia. In un contesto di incertezze, l’attaccamento alla propria terra emerge come un tema predominante, mostrando come l’amore per il luogo possa superare anche le difficoltà più gravi.