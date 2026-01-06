6.6 C
Roma
martedì – 6 Gennaio 2026
Santopadre tasse e campo sportivo

Santopadre tasse e campo sportivo

La minoranza di Santopadre critica il sindaco Forte per diverse questioni, tra cui le tasse, il campo sportivo e la frana. Il campo sportivo è un argomento di dibattito, così come la frana che ha colpito la zona. Le tasse sono un altro punto di contatto tra la minoranza e il sindaco. La minoranza chiede risposte e azioni concrete per risolvere questi problemi. Il sindaco Forte è sotto pressione per trovare soluzioni ai problemi della comunità. La situazione a Santopadre è tesa, con la minoranza che chiede maggiore trasparenza e azioni efficaci per affrontare le sfide che il paese sta affrontando. Il campo sportivo e la frana sono solo due dei problemi che la comunità sta affrontando, e la minoranza.undo vuole che il sindaco trovi soluzioni concrete e tempestive.

