Santiago Rodriguez cresce: il figlio di Belen

Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è ormai quasi adolescente e si mostra raramente in pubblico, a differenza della sorellina Luna Marì. Sta crescendo tra look sempre più rock e nuovi tagli di capelli, ma soprattutto ha un bellissimo rapporto con la sorellina di 4 anni.

Durante i festeggiamenti di Natale, la zia Cecilia Rodriguez ha condiviso un video che mostra Santiago mentre gioca con la sorellina. In questo video, si vede quanto Santiago stia crescendo e somigli sempre di più al padre. In questo momento, ha abbandonato il look rock e ribelle per un pigiama natalizio e si diverte a giocare con la sorellina.

Santiago trascorre il suo tempo tra la mamma e il papà, separati da diverso tempo, e sembra essere un ragazzino come tutti gli altri. Ha i capelli più corti del solito e si gode il Natale con tutta la sua famiglia allargata. A 12 anni, inizia a diventare un piccolo uomo e costruisce la sua personalità, sembra essere destinato a un grande futuro, proprio come quello dei suoi genitori.