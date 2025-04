Santiago De Martino: il giovane conduttore in erba

L’immagine di Santiago De Martino, il dodicenne figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, vestito esattamente come il padre durante la sua conduzione di Affari Tuoi, ha catturato l’attenzione del web. Stefano è noto per il suo look caratteristico, che include pantaloni scuri, camicia bianca con maniche arrotolate e una cravatta sottile. Recentemente, ha condiviso su Instagram una foto del figlio, che indossava un outfit identico, facendo scatenare reazioni divertite tra gli utenti.

Nell’immagine, il giovane Santiago appare come una miniatura perfetta del papà, con la camicia bianca, la cravatta nera e l’iconica cornetta del telefono rosso. La somiglianza tra i due è impressionante e il gesto del bambino è stato accolto con molta dolcezza. La talentuosa vena artistica di Santiago è già emersa, in quanto la madre, Belen, ha condiviso un video del figlio mentre suonava la chitarra elettrica e cantava.

Santiago è nato il 9 aprile 2013, rendendo Stefano e Belen genitori per la prima volta. Nonostante la separazione, entrambi continuano a dedicarsi con amore alla crescita di Santiago. L’arrivo della sorellina Luna Marì ha ulteriormente arricchito l’amore nella famiglia. La dolcezza dell’immagine di Santiago ha portato a riflessioni divertenti sul futuro, suggerendo che il giovane potrebbe un giorno intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme dei genitori.