SANTI FRANCESI: “Accettare la Paura”

I SANTI FRANCESI pubblicano il nuovo singolo “HO PAURA DI TUTTO” venerdì 18 ottobre, che anticipa l’EP “POTREBBE NON AVERE PESO”, in uscita l’8 novembre. Questo progetto è caratterizzato da sonorità e groove energici, evidenziando un forte legame con le performance live. La band sottolinea che la canzone rappresenta un inno all’accettazione della paura, considerata un motore salvifico: “se abbiamo paura, siamo ancora svegli”.

Recentemente, i SANTI FRANCESI hanno eseguito “HO PAURA DI TUTTO” in anteprima nella stazione della metropolitana San Babila di Milano, in occasione della ‘Festa M4’ per l’inaugurazione della nuova linea, dimostrando il loro spirito live. La band è composta da Alessandro e Mario, i quali hanno annunciato un tour dal 20 novembre per un nuovo capitolo di concerti dal vivo.

Il “CLUB TOUR 2024” prevede tappe in diverse città italiane, tra cui Venaria Reale, Padova, Firenze, Bologna, Molfetta, Napoli, Milano e Roma, con concerti programmati fino al 13 dicembre. I fan possono già acquistare i biglietti per le varie date. Il tour promette di essere un’esperienza intensa e coinvolgente, consolidando ulteriormente la presenza della band nel panorama musicale italiano.

Per rimanere aggiornati, i SANTI FRANCESI sono attivi anche sui social media: Instagram, Threads, Tik Tok e Facebook, dove i fan possono seguire le ultime novità e interagire con la band.

L’uscita di “HO PAURA DI TUTTO” e il successivo EP “POTREBBE NON AVERE PESO” segnano una nuova fase nella carriera dei SANTI FRANCESI, con un chiaro focus sulla performance live e sull’impatto emotivo della musica. La band fin dalle sue prime note invita ad accettare le proprie paure e a utilizzarle come fonte di energia e creatività, proponendo un messaggio di resilienza e consapevolezza. Con il tour imminente e nuovi brani in arrivo, i SANTI FRANCESI si preparano a conquistare i loro fan e a diffondere il loro messaggio.