VENEZIA – Gli anziani delle isole non riescono a raggiungere il centro dove possono essere vaccinati? Allora il centro vaccini va da loro nelle isole in vaporetto. La curiosa iniziativa è stata avviata questa mattina dall’azienda sanitaria Serenissima in collaborazione con il Comune di Venezia. L’amministrazione ha messo a disposizione un vaporetto, trasformato in un piccolo centro vaccini, per raggiungere i residenti di Sant’Erasmo, isola distante una quarantina di minuti in battello da Venezia.

“Sappiamo che per gli anziani non è facile prenotare sui siti e spostarsi fino alla terraferma per raggiungere gli appositi centri poteva essere fonte di disagio” spiega il direttore generale dell’azienda sanitaria Edgardo Contato “Così abbiamo pensato di andare noi nell’isola, andando incontro alla popolazione. Il Comune ci ha offerto il vaporetto e, insieme al dottore del Sisp, Vittorio Sella, e a dei giovani medici, abbiamo iniziato a vaccinare”.

L’elenco degli anziani è il risultato di chi è riuscito a registrarsi nel portale unico della Regione Veneto e di una lista fatta a mano dal parroco Don Mario Sgorlon e dal negozio di alimentari Stefano Nardin. A disposizione inizialmente un centinaio di dosi di AstraZeneca per gli over 80 dell’isola e una minima parte di Moderna per i superfragili, ma nel corso della mattinata il direttore dell’Asl ha fatto arrivare 200 dosi in più. Essendo infatti il portale aperto si sono registrate anche persone di Venezia che si sono presentate sull’isola di Sant’Erasmo per essere vaccinate. In teoria i non residenti a Sant’Erasmo avrebbero dovuto ricevere dalla Asl un messaggio di disdetta per dare la precedenza agli isolani, messaggio che in alcuni casi non è arrivato. Così per vaccinare tutti, incluso chi era arrivato dalla terraferma, sono state fatte arrivare altre 200 dosi, somministrate nell’ambulatorio galleggiante.