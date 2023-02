“Santarelli non era mai stato in una serra, ma capì subito che quella non era un…

“Santarelli non era mai stato in una serra, ma capì subito che quella non era una normale zona destinata alla coltivazione di specie vegetali delicate. Aveva un odore strano e pungente… ma soprattutto era invasa di rane.”

Torna lo strano pubblico ministero Paolo Santarelli, questa volta alle prese con una misteriosa, nuova droga per cui tutti sono disposti a uccidere. E torna la scrittura comico-tragica di @Giorgio Bastonini, pronto a raccontarci la vita di provincia in Italia.

“L’incertezza della rana” è in libreria e negli store online dal 7 febbraio. 🐸