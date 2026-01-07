4.5 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Animali

Sant’Antonio Abate in Valle del Rubicone

Da stranotizie
La festa di Sant’Antonio era una giornata festiva per i contadini, che iniziava subito dopo l’Epifania. Il prete benediceva le stalle, lasciando santini di Sant’Antonio e ricevendo in dono uova, salami, vino e formaggio. I contadini appendevano i santini sulle porte delle stalle e dei pollai per protezione.

Il prete era sempre accompagnato da chierichetti con sporte e legacci, e lasciava il pane benedetto che veniva condiviso con gli animali. Oggi, i parroci non vanno più a benedire le stalle, ma la tradizione continua in alcune zone, come nella Valle del Rubicone, dove don Sante Mancini era l’ultimo prete a fare il giro delle stalle.

La festa di Sant’Antonio si terrà nella Pieve millenaria di San Giovanni in Compito di Savignano con la messa e la distribuzione del pane benedetto. Sant’Antonio nacque in Egitto e fu uno dei più grandi divulgatori del monachesimo orientale. La sua statua è rappresentata con il porcello ai piedi, simbolo della tradizione della vita monastica.

Secondo don Piergiorgio Farina, la benedizione di Sant’Antonio Abate è una tradizione antichissima, e il porcello rappresenta la tradizione della vita monastica dove si allevavano animali. La festa del santo era un’occasione per uccidere il maiale e offrirlo a tutti i partecipanti. Una tradizione che è continuata nelle campagne fino a qualche decina di anni fa.

