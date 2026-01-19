Sant’Antonio Abate in Amiata

La festa di Sant’Antonio Abate è stata celebrata in tutta l’Amiata con celebrazioni liturgiche e benedizioni solenni per gli animali domestici e da cortile. La festa ha incluso anche la benedizione del pane del Santo e dei cibi e mangimi.

A Piancastagnaio, gli animali presenti nella Piazza della Misericordia hanno potuto gustare un ricco buffet con mangimi, crocchette, biscottini e altre specialità. La festa è stata organizzata dalla contrada di Borgo, che ha come chiesa la Madonna delle Grazie, e ha visto la partecipazione di tanti bambini con i loro animali, tra cui cani, gatti, uccellini e criceti.

Anche nel resto dell’Amiata, l’omaggio al Santo degli animali domestici si è tenuto con grande solennità, in particolare nella frazione di Casa del Corto e ad Abbadia San Salvatore, dove si è svolta la benedizione degli animali davanti al municipio e l’esposizione dei disegni realizzati dagli studenti della scuola in collaborazione con l’associazione Enpa Amiata.