sabato – 17 Gennaio 2026
Animali

Sant'Antonio Abate a Ravaldino

Sant’Antonio Abate a Ravaldino

La parrocchia di Ravaldino, in corso Diaz, ha celebrato la festa solenne di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne. La festa si è svolta di sabato e il momento più atteso è stato nel pomeriggio, quando sul sagrato della chiesa si è tenuta la tradizionale benedizione degli animali domestici, un appuntamento che richiama famiglie e allevatori.

Sant’Antonio Abate è riconoscibile nelle raffigurazioni con accanto un maialino, simbolo del suo legame con il mondo animale. La festa di Sant’Antonio Abate viene celebrata anche in altre parrocchie del territorio, talvolta nel giorno stesso della ricorrenza, talvolta nella domenica più vicina. La benedizione degli animali domestici è un momento importante per le famiglie e gli allevatori che partecipano alla festa.

