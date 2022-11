Santanché: "Su Visibilia nessun indagato, prenderemo azioni legali"

“E‘ falsa” la notizia che la ministra del Turismo Daniela Santanché sia iscritta al registro degli indagati per i conti della Visibilia editore. Lo ribadisce la stessa Santanché a ‘Radio Anch’Io’ aggiungendo che “daremo corso ad azioni legali, perché non c’è nessun indagato”. “Visibilia è una mia creatura e non voglio prenderne le distanza, ma non ci sono indagati perché non c’è ipotesi di reato: non è giusto scrivere cose che non hanno fondamento” sottolinea. La Santanché ribadisce che “tutto nasce dall’esposto di un socio di minoranza alla Procura” atto dopo il quale “viene aperto d’ufficio il procedimento”.

“Non può esserci bancarotta perché prima una società deve fallire, ma i soci di Visibilia non hanno problemi di solvibilità e la prossima settimana pagheranno la cartella esattoriale” aggiunge. “Purtroppo oggi devo subire quello che viene scritto, ma fra qualche giorno subiranno gli altri” conclude.