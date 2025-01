Santanchè rinviata a giudizio non si arrende. Cosa deciderà Meloni?

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è stata rinviata a giudizio dal gup di Milano, Anna Magelli, per falso in bilancio riguardante i conti di Visibilia Editore. Nonostante le pressioni per le sue dimissioni provenienti dalle opposizioni (Pd, Movimento 5 Stelle, Avs, Azione), Santanchè ha deciso di resistere. La situazione si complica ulteriormente poiché la premier Giorgia Meloni non ha ancora preso una posizione formale e potrebbe incontrare la ministra nei prossimi giorni per discutere la questione.

Nel dicembre scorso, Santanchè aveva già chiarito che, anche in caso di rinvio a giudizio, non avrebbe abbandonato il suo incarico. La premier Meloni, rispondendo a una domanda durante una conferenza stampa, si era mostrata prudente, affermando che avrebbe discusso della situazione con Santanchè dopo la decisione della magistratura.

Le accuse mosse dalla procura riguardano un presunto “disegno criminoso” da parte di Santanchè, che, rivestendo ruoli di vertice in Visibilia Editore, avrebbe omesso le dovute verifiche sul bilancio dal 2016 al 2022. L’obiettivo sarebbe stato quello di ottenere un ingiusto profitto, inducendo in errore gli investitori e compromettendo la stabilità della società. Le indagini sono scattate su segnalazione di soci di minoranza, tra cui il finanziere Giuseppe Zeno.

Tra le principali contestazioni vi è l’iscrizione dell’avviamento nel bilancio della società senza la necessaria svalutazione. In risposta alle accuse, i membri della maggioranza, inclusi Lega e Forza Italia, hanno espresso solidarietà a Santanchè, ribadendo il principio del garantismo: “Si è colpevoli dopo tre gradi di giudizio”. Stesso approccio anche da parte di Noi Moderati, mentre Fratelli d’Italia è rimasta per ora in silenzio.

L’avvocato di Santanchè ha dichiarato che si aspettavano questa decisione e ha affermato che dimostreranno nel processo l’estraneità della ministra alle accuse presentate. Nel contesto, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, ha criticato il Pd per un presunto doppiopesismo riguardo le dimissioni di membri del loro partito coinvolti in problemi legali, evidenziando l’ipocrisia nella richiesta di dimissioni della Santanchè da parte della segretaria Schlein.