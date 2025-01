Santanchè e Visibilia: Processo per False Comunicazioni Sociali per la Ministra del Turismo

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è stata rinviata a giudizio per false comunicazioni sociali nel contesto del caso Visibilia, una delle società da lei fondate. Il processo avrà inizio il 20 marzo presso il Tribunale di Milano e coinvolge altri 16 co-imputati, inclusa la società Visibilia srl, attualmente in liquidazione. La giudice ha dichiarato prescritte le accuse relative al periodo 2016-2018, escludendo la ministra da queste imputazioni.

L’avvocato di Santanchè, Nicolò Pelanda, ha espresso delusione per la decisione del rinvio a giudizio, affermando che si aspettavano un esito diverso ma che sono pronte a dimostrare l’estraneità alle accuse nel corso del dibattimento.

Il caso Visibilia non riguarda solo Santanchè. Le indagini coinvolgono un totale di 20 imputati, tra cui 3 società del gruppo editoriale. Recentemente, Federico Celoria, ex consigliere di amministrazione, ha richiesto di patteggiare, e due società hanno già concordato sanzioni amministrative.

In aggiunta, la ministra è sotto inchiesta anche per presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps, legata alla richiesta di cassa integrazione per la società durante il periodo della pandemia di Covid-19. La questione della competenza giurisdizionale è attualmente in fase di esame, con la Cassazione chiamata a decidere tra Milano e Roma.

Infine, Daniela Santanchè è indagata per bancarotta a seguito del fallimento di Ki Group srl, un’altra delle sue imprese. Queste vicende legali si intrecciano con la carriera di imprenditrice della ministra, sottolineando la complessità della sua situazione giudiziaria in un contesto politico mutevole.