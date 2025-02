Santanchè e il caso Visibilia, mozione di sfiducia oggi alla Camera: cosa è successo

Oggi si è svolta alla Camera una discussione sulla mozione di sfiducia contro la ministra Daniela Santanchè, presentata dal Movimento 5 Stelle e sostenuta anche da Chiara Braga del PD e Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra. In aula erano presenti vari leader dell’opposizione, come Giuseppe Conte e Elly Schlein, mentre i banchi del governo apparivano semi vuoti. Oltre alla Santanchè, erano presenti alcuni altri membri del governo ma molti deputati di Forza Italia, Lega e Noi Moderati erano assenti. Durante la discussione, nessun esponente di maggioranza ha chiesto di intervenire.

Attualmente si è svolta solo la discussione generale della mozione, senza certezze sui tempi di voto. La mozione è al calendario della Camera ma giovedì è previsto un incontro del Parlamento in seduta comune. Luca Ciriani, ministro dei rapporti con il Parlamento, ha affermato che sarà la capigruppo a decidere sul voto. Ha anche dichiarato che la votazione potrebbe avvenire anche la prossima settimana se non ci fosse spazio.

Alcuni esponenti dell’opposizione hanno chiesto le dimissioni della Santanchè. Filiberto Zaratti di Avs ha sottolineato come la sua permanenza in carica infanghi le istituzioni, mentre Riccardo Magi di +Europa ha affermato che la ministra è già stata sfiduciata dalla sua maggioranza. Da parte sua, Matteo Salvini ha difeso la ministra, affermando che nessuno deve dimettersi solo per un rinvio a giudizio, sottolineando la presunzione di innocenza.