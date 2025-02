Santanchè e il caso Visibilia, Meloni nel mirino delle opposizioni

Durante la discussione sulla mozione di sfiducia verso la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, l’opposizione ha incentrato le sue critiche sulla premier Giorgia Meloni. Toni Ricciardi del PD, in aula, ha sollevato domande sul possibile ricatto che Meloni subirebbe da Santanchè, chiedendosi perché non richieda le sue dimissioni, dato il suo comportamento imbarazzante per le istituzioni. La mozione, presentata dai 5 Stelle e sostenuta anche dal PD e da Avs, è attesa per il voto, che potrebbe avvenire nel corso della settimana, a seconda della decisione della maggioranza. I centristi di Azione, Italia Viva e Più Europa non hanno firmato la mozione, ma hanno annunciato il loro sostegno alla sfiducia durante il voto.

Le accuse verso Santanchè riguardano conflitti di interesse e mancanza di rispetto per le istituzioni. Federico Giannassi del PD ha osservato che i banchi della maggioranza sono vuoti, a testimonianza dell’assenza di supporto per la ministra. Filiberto Zaratti di Avs ha citato sondaggi secondo cui anche gli elettori della destra chiedono le sue dimissioni. Il contrasto tra la posizione della ministra Santanchè e quella del ministro Sangiuliano, dimesso in precedenza, è stato messo in evidenza, con Ricciardi che ha chiesto perché la dinamica non si ripeta per Santanchè. Matteo Richetti di Azione ha criticato l’uso della mozione, sostenendo che non affronta le questioni importanti come lavoro, scuola e sanità e che serve solo a distogliere l’attenzione dalle reali problematiche governative.