Santanchè e dimissioni, cosa ha detto La Russa dopo la decisione della Cassazione

La decisione della Corte di Cassazione di confermare la competenza territoriale a Milano per il processo a carico di Daniela Santanchè, ministra per il Turismo, è stata commentata dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante un convegno a Palazzo Madama. La Russa ha sottolineato che Daniela potrebbe considerare questa situazione, ma non ha avuto comunicazioni dirette con lei. Ha inoltre condiviso il suo punto di vista sulle mozioni di sfiducia, affermando che queste, se individuali, tendono a rafforzare la posizione di chi è sfiduciato, richiamando esperienze passate.

Il caso in questione riguarda le accuse di truffa aggravata all’Inps nei confronti della Santanchè, relative alla gestione della cassa integrazione durante il periodo della pandemia di Covid-19. Le indagini sono state avviate in seguito a dichiarazioni di Federica Bottiglione, ex dirigente di Visibilia Editore, che ha raccontato di aver lavorato nonostante fosse ufficialmente in cassa integrazione. Questa condotta sarebbe stata adottata anche da altri ex dipendenti della società, con la registrazione di conversazioni che hanno rivelato l’operato presso l’azienda durante il periodo di crisi.

La Santanchè ha già fornito la propria difesa in Parlamento nei mesi precedenti, cercando di contrastare le accuse. La vicenda sta sollevando attenzione sia a livello politico che mediatico, essendo collegata a temi di grande rilevanza sociale e istituzionale, come l’uso dei fondi pubblici e la trasparenza nelle pratiche aziendali durante emergenze nazionali.