Santanchè deve dimettersi? La risposta di Meloni, cosa ha detto la premier

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato la situazione della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, accusata di falso in bilancio, definendo la questione “serena” e sottolineando che non prevede rinvii di giudizio come motivo per dimissioni. Meloni ha espresso fiducia nel lavoro della ministra e si è impegnata a discutere con lei per valutare l’impatto della vicenda sulla sua attività. Ha anche risposto alle critiche dell’opposizione, affermando che i partiti di sinistra non possono dare lezioni in merito, dato che hanno membri condannati.

Riguardo al caso Almasri, la Meloni ha chiarito che il governo non ha responsabilità nell’aver liberato il soggetto, e ha chiesto chiarimenti alla Corte penale internazionale sui tempi e sui processi che hanno portato all’ordine di arresto. Ha evidenziato la prassi del rimpatrio di detenuti per motivi di sicurezza.

Sul tema dell’operazione di Mps su Mediobanca, Meloni ha parlato di un potenziale terzo polo bancario in Italia e ha sottolineato il risanamento della storica banca. Parlando delle proteste dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha affermato che ogni riforma deve essere discussa e non considerata come una minaccia.

Infine, nel corso della sua visita all’Amerigo Vespucci, Meloni ha paragonato l’Italia alla nave, sottolineando che per navigare in mare tempestoso è essenziale che ognuno svolga il proprio ruolo. Ha descritto la nave come un simbolo della storia e della cultura italiana, evidenziando il suo contributo come ambasciatrice dell’Italia in un tour mondiale che terminerà a giugno 2024.