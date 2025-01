Santanchè deve dimettersi? La risposta di Meloni, cosa ha detto la premier

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato la situazione della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, coinvolta nel caso Visibilia per accuse di falso in bilancio. Meloni ha dichiarato che non c’è preoccupazione o imbarazzo e che il rinvio a giudizio non implica necessariamente dimissioni. Ritiene che Santanchè stia lavorando bene, anche se è necessario considerare l’impatto della situazione sul suo operato. Meloni ha intenzione di incontrare la ministra per discutere della vicenda.

Ha anche criticato l’opposizione, sottolineando l’incoerenza tra le loro richieste di dimissioni per Santanchè e l’indifferenza verso i membri del loro stesso partito con problematiche legali. In merito al caso Almasri, la premier ha previsto chiarimenti dalla Corte penale internazionale e ha specificato che il governo non ha deciso la liberazione di Almasri, ma ha agito per espellerlo dal territorio nazionale. Ha ribadito che il rimpatrio di soggetti pericolosi avviene spesso tramite voli di Stato per motivi di sicurezza.

Riguardo all’operazione di Mps su Mediobanca, Meloni ha evidenziato l’importanza di creare un terzo polo bancario per la sicurezza dei risparmi degli italiani. Ha anche affrontato le recenti proteste dell’Associazione Nazionale Magistrati, rimarcando che le riforme della giustizia non devono essere percepite come una minaccia.

Durante la sua visita sul veliero Amerigo Vespucci, Meloni ha paragonato l’Italia alla nave, sottolineando l’importanza della cooperazione e della dedizione per navigare anche in tempi difficili, evidenziando il valore simbolico della nave come ambasciatrice del paese.