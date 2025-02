Santanchè alla Camera per la mozione di sfiducia: dimissioni? Notizie di oggi

Oggi, 25 febbraio, si discute in Aula a Montecitorio la mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, presentata dal Movimento Cinque Stelle e sostenuta da altri partiti. Santanchè è stata rinviata a giudizio per falso in bilancio nel caso Visibilia e accusata di truffa ai danni dell’Inps. In risposta, la ministra ha dichiarato che non esclude una “riflessione” sulle dimissioni, ma intende decidere da sola.

Durante il suo intervento, Santanchè ha sostenuto che le accuse riguardano fatti da verificare e risalenti al periodo precedente al suo giuramento. Ha affermato di essere sostenuta dalla sua famiglia e di voler combattere per la verità. Ha criticato le opposizioni, accusandole di voler combattere la ricchezza piuttosto che la povertà e ha dichiarato di non avere nulla da nascondere riguardo la propria reputazione.

Rivendicando il ruolo del turismo nell’economia, ha sottolineato i progressi del suo ministero, affermando di aver cambiato il paradigma del settore. Ha risposto anche alle accuse riguardanti il caso Inps, spiegando che il suo coinvolgimento si limita alla salvaguardia dei posti di lavoro. Santanchè ha ribadito la sua volontà di difendersi nel processo, escludendo l’intenzione di dimettersi sotto pressione.

Infine, ha affrontato la questione del conflitto d’interesse, facendo riferimento alla sua esperienza nel settore turistico e criticando il Movimento Cinque Stelle. Ha concluso con un richiamo alla propria identità personale e professionale, affermando di non voler cambiare per piacere agli altri e sottolineando la sua determinazione.