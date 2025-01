Santanchè a processo, Schlein: “Meloni pretenda le dimissioni”

Daniele Santanchè deve dimettersi a seguito della decisione del gup di Milano di rinviarla a giudizio per la vicenda di Visibilia. Elly Schlein, segretaria del PD, ha affermato che non è più possibile ignorare la situazione dopo che Giorgia Meloni ha dichiarato di voler attendere la magistratura, adesso intervenuta. Schlein sottolinea che, sebbene il processo debba svolgersi per verificare la colpevolezza, in presenza di accuse gravi chi ricopre alte cariche deve fare un passo indietro.

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha rincarato la dose, richiedendo le dimissioni immediate di Santanchè per il falso in bilancio. Ha sottolineato l’ipocrisia di Fratelli d’Italia, che critica gli abusi durante il periodo Covid, mentre mantiene al suo posto un ministro accusato di aver truffato lo Stato. Conte ha chiesto a Meloni di mostrare dignità e cinismo istituzionale, considerando le gravi accuse contro Santanchè.

Conte ha anche annunciato che presenterebbero una nuova mozione per le dimissioni, ritenendo che nessun altro Paese terrebbe un ministro in carica di fronte a simili accuse. Nicola Fratoianni di Avs ha affermato che una persona che rappresenta lo Stato non può trovarsi in una situazione del genere, richiamando all’attenzione l’importanza del rispetto delle istituzioni. Dopo indagini precedenti e oltre 50.000 firme raccolte, Fratoianni ha nuovamente chiesto dimissioni immediate, sottolineando che le istituzioni non sono un “salotto” ma vanno rispettate.

Infine, Carlo Calenda, leader di Azione, ha espresso che Santanchè deve dimettersi nonostante il rinvio a giudizio, che non equivale a una condanna, ma per il fallimento di una società e perché i suoi comportamenti non sono adatti a un ministro del Turismo. L’atteggiamento di Meloni è stato criticato, poiché in passato aveva chiesto dimissioni per situazioni meno gravi. Oggi, c’è attesa per una risposta chiara da parte della presidente del Consiglio, che deve decidere se preservare l’onore delle istituzioni o continuare a tollerare comportamenti discutibili tra i membri del suo governo.