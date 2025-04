SANTANA MONEY GANG: Il Nuovo Album Collaborativo di SFERA EBBASTA e SHIVA

Sfera Ebbasta e Shiva hanno sorpreso i fan pubblicando SANTANA MONEY GANG, il loro primo album congiunto, disponibile in totale indipendenza tramite le etichette Cupido e Milano Ovest. L’annuncio è stato dato tramite un post su Instagram. L’album, composto da dodici tracce inedite, uscirà domani, 11 aprile, e presenta una trap senza compromessi, con titoli incisivi e diretti. Tra i brani si trovano titoli come SNTMNG, Paranoia, Molecole Sprite e VVS Cartier, suggerendo un concentrato del linguaggio sonoro e visivo della trap italiana.

La tracklist dell’album include:

1. SNTMNG

2. NON METTERCI BECCO

3. SEI PERSA

4. MOLECOLE SPRITE

5. MAYBACH

6. NEON

7. MNGSNT

8. D&G

9. VVS CARTIER

10. OVER (demo)

11. COME SE NON FOSSI NEI GUAI

12. PARANOIA

Con questo progetto, Sfera Ebbasta e Shiva non solo consolidano la loro presenza nel panorama musicale italiano, ma dimostrano anche la loro capacità di innovare nel genere trap. L’uscita dell’album è attesa con entusiasmo dai fan, che già conoscono il talento e la creatività di entrambi gli artisti. La combinazione delle loro voci e stili potrebbe rappresentare un momento significativo per la musica trap in Italia, aprendo nuove possibilità di espressione.