SANTANA MONEY GANG e le nuove vette della musica italiana

SANTANA MONEY GANG di Sfera Ebbasta e Shiva riconquista la prima posizione nella classifica italiana album Fimi-GfK per la terza volta non consecutiva. RANCH di Salmo, primo la scorsa settimana, scende al secondo posto, mentre IL MIO LATO PEGGIORE di Luchè debutta al terzo.

Il disco d’esordio di Damiano David, FUNNY LITTLE FEARS, conquista la quarta posizione, ma evidenzia che l’artista fatica a trovare successo in Italia senza i Måneskin, nonostante stia riscuotendo buoni consensi all’estero, posizionandosi bene in Francia, Belgio, Germania, Austria, Olanda e Svizzera.

Tra le nuove entrate, LIBERTÀ NEGLI OCCHI di Niccolò Fabi si piazza al sesto posto. Al di fuori della top ten, segnaliamo la ristampa di BROTHERS IN ARMS dei Dire Straits alla tredicesima posizione, FROM ZERO dei Linkin Park alla diciannove e PAIN 2 di Vale Pain alla venti. Altre new entry includono AVICII FOREVER alla quarantasei e TUTTO di Eugenio Finardi alla cinquantasei.

Nella classifica dei singoli, GINEVRA di Luchè feat. Geolier diventa il nuovo numero uno, superando PIANGERE A 90 di Blanco, ora al secondo posto.

Infine, SANTANA MONEY GANG si afferma anche nella classifica dei formati fisici, mantenendo la vetta davanti a FUNNY LITTLE FEARS di Damiano David.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it